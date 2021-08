Après une petite rue du Bocage l’été dernier, le festival des arts de la rue "Rue du Bocage" revient les samedi 28 et dimanche 29 août dans une version "presque" normale. "En raison des règles sanitaires toujours d’actualité, la programmation sera essentiellement composée de spectacles fixes afin d’éviter les mouvements de foule", explique Françoise Jacquet, responsable de la promotion du festival. Ainsi, "il n’y aura pas de déambulatoires ni d’animations pour enfants sur le site".

Cette année, selon le thème choisi, le festival "sort du cadre", en invitant le public à ressortir dans la rue "pour retrouver une ambiance festive et conviviale".

Pour cette 25e édition anniversaire, l’ASBL Scène du Bocage composée d’une équipe de 55 bénévoles a prévu une programmation plus spectaculaire avec les spectacles d’acrobaties aériennes "Bruits de coulisse" de la Cie Les P’tits Bras et "Aile Emoi" de la Cie Rêverie danse verticale, donné pour ce dernier sur la façade de l’église.

Comme à l’habitude, les spectacles se déroulent dans le centre historique de Herve, autour de la maison communale et de l’église, dans huit espaces scéniques.

Le samedi 28 août, à 15h30, une parade festive aura lieu dans les rues de la ville, avec la Clique de Herve (fanfare locale) et la compagnie d’échassiers Teatro Pavana. À partir de 16h30, neuf compagnies donneront 11 représentations.

Le dimanche 29 août, dès 13h30, 11 compagnies seront présentes pour 22 représentations. Certaines seront plus orientées pour les enfants comme "Le four à bois, la caravane pass" (Cie Orange Sanguine), d’autres plus pour adultes comme "Francis sauve le monde" (Cie Victor B).

À noter que le festival se veut toujours un événement familial, accessible et démocratique.

Prix : sam. 6 euros (ad.), 3 euros (enf.). Dim. 9 euros (ad.), 4 euros (enf.). Pass 2 jours 12 euros (ad.) et 5 euros (enf.). Gratuit - 3 ans. Infos sur www.ruedubocage.be