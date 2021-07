Afin de permettre la modification du barriérage, la rue Léopold sera temporairement fermée à la circulation durant la nuit de mercredi à jeudi et ce, de 20 à 4 h. Une déviation sera mise en place via la rue de Bex pour rejoindre Outremeuse en passant par le pont Maghin.

Suite à la modification du barriérage, la zone de chantier comprise entre la rue de Bex et la rue de la Madeleine restera située côté pair. La zone de chantier située entre les rues de la Madeleine et de la Cathédrale basculera de l’autre côté de la voirie, englobant une partie de la rue de la Cité. La rue de la Cathédrale sera rouverte au plus tard début septembre. Heureusement, le marché de la Batte ne sera pas impacté par les chantiers.

Les points de collecte des déchets et encombrants resteront au milieu et aux extrémités de la rue. Des affiches sont mises à disposition pour signaler les endroits prévus à cet effet.

Pour rappel, les collectes hebdomadaires de cette zone ont lieu les mardis soir. Pour une parfaite efficacité, il est donc recommandé de déposer les déchets et encombrants chaque mardi à partir de 17 h.

Pour toute question :

letram.be

n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).

L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 (du mercredi au vendredi de 12 à 17 h et le samedi de 11 à 17 h).

InfoTram : Les permanences hebdomadaires sur chantier de cette zone reprennent les jeudis de 14 à 15 h dans le camion stationné sur le terminus des bus de la gare Léopold.