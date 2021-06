Les riverains de la rue de Campine vont pouvoir souffler un peu... du moins ils l'espèrent. Ce vendredi 18 juin, la première phase de réfection de la rue Montagne Sainte-Walburge se termine. Conséquence : la circulation sera à nouveau possible dans les deux sens de circulation et ce, pour une durée de 6 semaines.

On s'en rappelle, ils étaient nombreux à avoir demandé une solution aux problèmes de trafic dans le quartier Sainte-Walburge et plus particulièrement au niveau de la rue de Campine. Sur cet axe qui fait la jonction entre les hauteurs et le centre-ville en effet, les riverains ont comptabilisé quelque 15.000 véhicules par jour. Ils se disaient "asphyxiés". Parmi les problèmes pointés du doigt, il y avait la fermeture de la Montagne Sainte-Walburge mais pas seulement. En effet, le changement de sens de circulation au niveau de la rue Xhovémont était aussi évoqué.

Si cette réouverture ce 18 juin solutionnera une partie du problème, ce dernier reste bien d'actualité. D'autant que la seconde phase des travaux débutera le 2 août prochain... dès cette date, la circulation ne sera plus autorisée rue Montagne Sainte-Walburge que dans le sens montant.