Bien malgré elle, la S.A. Aigremont (rue des Awirs) s’est invitée au conseil communal de Flémalle. C’est le conseiller PTB Georges Thirion qui a amené la margarinerie sur la table, se faisant le relais de riverains, particulièrement de la rue Val d’Awirs, qui se plaignent de subir des nuisances. Nuisances qui, selon lui, n’ont fait que croître au fil des années. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’entreprise flémalloise est ainsi pointée du doigt…

"Des manœuvres de camions, des chariots élévateurs sur la route principale des Awirs, des bruits générés jour et nuit par les équipements industriels, à savoir ventilateurs et refroidisseurs non isolés acoustiquement ; quai de chargement fonctionnel à toute heure…", a-t-il évoqué.

L’échevine Sophie Thémont a d’emblée relevé le fait que l’entreprise est effectivement située en zone d’habitat sur le plan de secteur. Des activités "de petite industrie" peuvent y être autorisées pour autant que cela soit compatible avec le voisinage. "Il semble assez évident, en effet, au vu des développements que la société a connus depuis 30 ans, que ce seuil serait outrepassé si elle devait encore s’agrandir. Nous y serons attentifs", a-t-elle précisé.

À noter que les autorisations environnementales dont dispose la S.A. Aigremont ont cours jusqu’en 2028.

L’échevine a ensuite indiqué que la Région a été saisie sur base de courriers de plaintes adressés aux services communaux courant 2021. Des contrôles, principalement acoustiques, ont été programmés.

"Au terme de ces contrôles, l’entreprise a reçu un avertissement fin mai 2021 et elle a été sommée de réaliser, dans les 4 mois, une étude acoustique pour évaluer l’impact sonore des installations et pour envisager les mesures à mettre en œuvre afin de réduire ces nuisances, a-t-elle ajouté. L’étude a bien été réalisée et le rapport présenté confirme un dépassement des niveaux sonores de l’ordre de 3 dBA la nuit. Des dépassements qui, semble-t-il, sont dus au dispositif situé en toiture."

La société aurait, dès lors, signifié son intention de déposer prochainement une demande de permis d’urbanisme pour le placement de panneaux acoustiques autour de ce dispositif en toiture.