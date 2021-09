Liège La Ville de Liège ne devrait plus être la seule à agir de la sorte face à la toxicomanie…

Durant trois semaines début septembre, la salle de consommation à moindre risque (SCMR) plus vulgairement appelée "salle de shoot" à Liège et ouverte voici déjà trois ans, a été fermée.

"Et on constate aujourd’hui que cette situation a permis paradoxalement de révéler l’utilité et la nécessité de cette salle", s’est réjoui ce mardi soir au conseil communal Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Une question "administrative" avait en effet entraîné cette fermeture problématique, dénoncée par de nombreux élus, dans les rangs de l’opposition comme dans les rangs de la majorité. À Liège en effet, l’efficacité de la "salle de shoot" est partagée par l’ensemble des formations politiques en ceci qu’elle permet à de nombreux toxicomanes de sortir de la rue. C’est son but. Quant à savoir si elle réduit la toxicomanie de rue, la problématique reste toutefois entière… notamment car Liège est encore aujourd’hui la seule ville du pays à posséder une salle du genre. De quoi concentrer la problématique ?

C’est en tout cas l’avis du conseiller CDH Benoît Bouchat, qui a évoqué la situation dans d’autres pays… et permis au bourgmestre de dévoiler une actualité, wallonne cette fois, de gestion de la toxicomanie.

"Dans des pays comme au Canada, il en existe 25 mais en Belgique, il n’y en a qu’une seule", a constaté l’élu CDH, "je pense que, après trois ans, Liège ne peut plus se permettre d’être la capitale wallonne de la toxicomanie". Pour l’élu