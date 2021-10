SAINT-NICOLAS Nouvelle scénographie au sein de la Maison des terrils.

Durant des mois, le secteur culturel a été paralysé en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19… Comme tant d’autres structures, la Maison des terrils (Montegnée) n’y a pas échappé.

Un mal pour un bien cette fermeture, finalement, puisque ce fut l’occasion, pour l’équipe, de revoir la scénographie de l’espace muséal. Il convenait, en effet, de le réaménager afin de pouvoir y installer une collection de matériel minier d’une autre structure de Saint-Nicolas, l’ASBL Laméa.

Un projet dont il était question depuis quelques années qui a finalement été mené sur la voie de la concrétisation. Ce qui a clairement du sens sur ce site des terrils du Gosson 1 et 2 résultant de l’activité du charbonnage, d’autant plus encore que la Maison des terrils a été implantée au sein d’un ancien lavoir… Afin d’accueillir cette collection, des vitrines ont été réalisées sur mesure. Photos, documents et matériel propre à l’activité minière y ont été placés.