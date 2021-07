La sécurité civile française envoie 40 sapeurs-sauveteurs et un hélicoptère à Liège Liège Matthias Sintzen La situation est critique et les services de secours locaux ne suffisent plus. © Francebleu

En province de Liège, la situation est particulièrement catastrophique. Et ce n'est visiblement pas terminé puisque le pic est attendu pour cet après-midi. A plusieurs endroits, les personnes ont dû être évacuées, les magasins ont fermé, etc. Les dégâts sont nombreux et des vies sont encore en danger. Dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, la Belgique a demandé de l'aide pour la province de Liège.



C'est ainsi que 40 sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile française ont été envoyés. "Ils sont habilités sur le risque d'inondations", nous explique le Commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile de France. "Un hélicoptère avec une équipe de sauvetage aquatique est également arrivé vers 9 heures à l'aéroport de Liège. Le module actuellement engagé est le Flood Rescue Using Boat."