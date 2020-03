Une habitante de Saint-Nicolas âgée de 75 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’avoir porté deux coups de couteau à son mari. L’homme a été touché à la main, mais surtout à l’abdomen.

Les faits se sont produits le 25 mai 2018 au domicile du couple. "Nous sommes mariés depuis 53 ans et mon mari boit depuis 25 ans", a expliqué la prévenue. "Mon mari est rentré de nouveau soul et j’avais un couteau, il a voulu me prendre le couteau des mains et il s’est coupé", a poursuivi la dame, qui n’avait pas donné tout à fait cette version devant la police.

En effet, lorsqu’elle a été entendue, elle a déclaré que son mari l’avait attrapée par le bras et lui avait dit qu’il buvait à cause d’elle. Une phrase qui l’aurait mise en rage. Elle a expliqué s’être rendue dans la cuisine pour y prendre un couteau à steak et avoir planté son mari. Elle a également regretté de ne pas avoir eu la force de porter un coup de couteau plus fort. "Je ne me souviens plus bien. Quand il est sobre, c’est un homme merveilleux. Quand il a bu, c’est Dr Jekyll."