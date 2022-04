Le collège avait manifesté en janvier dernier le souhait de rouvrir la gare de Stoumont, sur la ligne 42 Liège-Luxembourg qui n’est plus en service depuis 1984, invitant les citoyens à la réflexion. Le conseil communal, réuni en sa séance du 22 février, avait adopté à l’unanimité la motion qui en découlait, et les conseils communaux de Ferrières, Lierneux, Spa et de Trois-Ponts avaient emboîté le pas, soutenant l’initiative. Une motion transmise à la SNCB.

Le 30 mars dernier, la SNCB a adressé sa réponse (défavorable) à la demande du collège communal. Dans son argumentaire, la Société nationale des Chemins de fer belges note que la densité de population autour de la gare "est assez basse", un volume trop faible pour maintenir une exploitation qui nécessiterait entre 100 et 200 voyageurs quotidiens "au minimum". "Rabattre les usagers potentiels de la gare de Stoumont, qui prendraient nécessairement leur véhicule pour s’y rendre, vers une gare existante de la SNCB serait plus efficace et sociétalement plus économique que la reconstruction et l’exploitation d’une gare au service de quelques dizaines de voyageurs par jour."

Flexibilité limitée

Par ailleurs, la ligne étant essentiellement à voie unique, "la flexibilité du point de vue des horaires est très limitée. L’ajout d’un arrêt supplémentaire allongerait le trajet de 2 à 3 minutes, ce qui laisserait trop peu de temps pour effectuer les correspondances vers Bruxelles depuis Liège-Guillemins." Cette perte de 2 à 3 minutes ne permettrait pas non plus de laisser le temps d’effectuer les opérations sur les trains à Liège. "Par conséquent, ajoute la SNCB, il serait nécessaire, pour tenir les délais, soit de supprimer un arrêt entre Stoumont et Liège-Guillemins (Poulseur, Esneux ou Angleur), soit d’ajouter une automotrice et quatre prestations de personnel, ce qui rendrait l’arrêt trop onéreux."

À cela, la SNCB signale les coûts d’investissement pour réhabiliter l’ancienne gare, encourageant la commune à se tourner vers le Tec… Voilà une réponse qui ne va pas ravir les Stoumontois confrontés à la hausse du carburant et soucieux d’un mode de mobilité plus doux.