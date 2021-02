Le fonds d'investissement privé Invest for jobs, créé en 2015 par les partenaires sociaux du secteur du métal et de la technologie, investit 3 millions d'euros dans la société liégeoise Degotte, se réjouit mardi l'entreprise spécialisée dans les modules architecturés préfabriqués sur mesure. Ce prêt à long terme devrait permettre de créer plus de 30 emplois. En parallèle, les actionnaires injectent eux 500.000 euros. Degotte, qui existe depuis plus de 60 ans, a connu il y a cinq ans une réorientation stratégique opérée par ses repreneurs. L'entreprise, dont les activités sont réalisées dans le parc Industriel des Hauts-Sarts de Herstal, se concentre aujourd'hui uniquement sur l'architecture modulaire, soit l'assemblage d'éléments préfabriqués en usine.

"Degotte a entamé une phase de croissance très nette depuis 2018 qui devrait faire progresser son chiffre d'affaires de 9 millions d'euros (exercice 2020) à 30 millions d'euros dans les 10 ans", souligne la société dans un communiqué.

Le prêt d'Invest for jobs permettra entre autres de développer la croissance de son volet "location de modules", qui représente environ 40% de ses activités. "Cette croissance se traduira par un parc de modules de 2.000 unités en 2030 contre 650 aujourd'hui", précise Degotte. D'où l'importance de disposer de suffisamment de liquidités, puisque la fabrication de ces modules doit être préfinancée par la société.

A terme, une trentaine de nouveaux emplois directs devraient voir le jour sur le site d'Herstal.

"Le business model, le positionnement, la rigueur dans la gestion et la philosophie du développement de Degotte, qui s'inscrit dans les principes de l'économie circulaire, nous ont séduits", souligne Christophe Picard, en charge du dossier chez Invest for jobs (IFJ).

"Le partenariat signé avec IFJ scelle une étape critique dans le développement de l'entreprise en nous assurant une source de financement pour la production de modules dédiés au marché locatif en forte croissance', ajoute Vincent Parmentier, administrateur délégué de Degotte SA.