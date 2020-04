Ils ont récolté près de 25 000 euros et ont ainsi aidé les hôpitaux liégeois

Le Coronavirus s'est propagé en Europe et a bousculé la vie de nos concitoyens. Le monde médical, désarmé devant ce mal encore inconnu et particulièrement dangereux, s’est mobilisé avec courage.

Dès les premières manifestations en Chine fin janvier, les chinois d'outre-mer, se sont préoccupés de la santé de leurs compatriotes restés en Chine, et ont réagi par une importante contribution financière et matérielle à la lutte contre le Coronavirus.

En mars, l'Europe et la Belgique ont également été touchés avec l'augmentation rapide du nombre de cas confirmés. La situation a sérieusement affecté la Communauté Chinoise. Comme leurs compatriotes du monde entier, l’Ecole Chinoise de Liège s’est mobilisée activement par des dons de fonds et de matériel au monde médical local.

"La Belgique est notre seconde patrie, nos enfants sont nés et ont grandis sur cette terre. L'épidémie n'a pas de frontières. Nous avons le devoir de soutenir le gouvernement et la population locale dans la lutte contre cette pandémie" expliquent M. Zhou Lingrong et M. Tan Liansen, les administrateurs de L'École Chinoise de Liège.

Le 23 mars, ils ont lancé une initiative de récolte de dons pour soutenir les hôpitaux de Liège. Au 1er avril, près de 200 personnes ont participé à cette initiative et ont récolté un montant total de 24.400 euros, dont 3.000 euros ont permis l’achat de 5.200 masques et 21.400 euros de don de fonds a été versé à l'hôpital Mont Légia de Liège via la Fondation Roi Baudouin.

"Les administrateurs, professeurs, sponsors, des ami (e )s et des parents d’élèves de l’Ecole Chinoise de Liège, ont répondu avec solidarité à l’initiative des dons et, de cette manière, ont manifesté leur soutien à leur seconde patrie dans la lutte contre l’épidémie." concluent les deux administrateurs.