Une plateforme d’aide est lancée.

Dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreux citoyens proposent leur aide aux personnes fragilisées. C’est pourquoi la commune et le CPAS de Fléron ont décidé de rejoindre une plateforme d’aide citoyenne, accessible sur le site web www.impactdays.be/fleronsolidaire, et intitulée Fléron Solidaire.

Cette plateforme d’entraide regroupe un listing des demandes d’aide le plus souvent évoquées. Si vous avez besoin d’une aide, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse contact@cpas-fleron.be ou affaires-sociales@fleron.be. Pour plus d’informations, appelez le CPAS au 04/358 68.80 ou le service des Affaires sociales au 04/355.91.40 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Si vous souhaitez apporter votre aide, la commune invite avant tout à aider les personnes qui ont besoin d’aide dans leur environnement immédiat, et ensuite à enregistrer une proposition de soutien bénévole sur la plateforme.

Vous aurez la possibilité d’aider quelqu’un à faire ses courses, à promener son animal de compagnie, de confectionner des masques, d’envoyer une lettre ou un dessin à une personne âgée… Si vous apportez votre aide, il s’agit d’une action bénévole. Aucun défraiement n’est prévu.

Enfin, les autorités fléronnaises invitent les citoyens à faire preuve de vigilance envers "les pseudo-bénévoles ou les soi-disant agents communaux venant contrôler que tout se passe bien en cette période de confinement ou encore les personnes se présentant au nom d’associations de bienfaisance. Sachez qu’aucun porte-à-porte n’est organisé ni même envisagé par la commune et le CPAS de Fléron. En cas de comportement suspect, n’hésitez pas à contacter le 04/358.68.80 ou le 04/355.91.40 ou le 112".