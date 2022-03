Les inondations de juillet dernier ont provoqué de nombreux dégâts matériels. Si elles ont majoritairement endommagé les bâtiments et les voiries, elles ont aussi fortement touché les jardins des particuliers, les parcs et les terrains publics.

Le printemps sera pour beaucoup l’occasion de réaménager ces terrains. C’est pourquoi la Spaque, la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement, rappelle qu’elle est à disposition des sinistrés dans les démarches concernant les suspicions de pollution des sols en hydrocarbures, lorsque l’intervention n’est pas prise en charge par l’assurance.

Conditions

Sous certaines conditions, la Région wallonne a en effet prévu une intervention pour assurer le diagnostic et la prise en charge des pollutions diffuses en hydrocarbures qui se sont déposées sur les terrains non bâtis touchés par les inondations, autrement dit les surfaces où le sol reste apparent. "Cette intervention est destinée à couvrir les pollutions d’origine indéterminée, par exemple si le terrain se trouve au milieu de nulle part", explique la Spaque. Si la source de pollution est connue et identifiée, par exemple une citerne de mazout, "il y a lieu de déclarer d’abord le sinistre auprès de son assurance".

Le montant cumulé de l’aide prévue par le gouvernement wallon est de 2 000 000 d’euros octroyés aux communes sinistrées, particuliers, entreprises et indépendants afin d’assurer le financement des expertises, études et assainissements de sols pollués. En province de Liège, 84 communes sont concernées, et leurs sinistrés.

La demande d’intervention doit être introduite par le propriétaire des biens, à l’administration communale, jusqu’au 31 mai au plus tard, ou via le formulaire en ligne : https://spaque.be/formulaire-de-demande-dintervention/