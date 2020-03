Fabrice Renard, directeur de la SRPA de Liège et président de l’Union Wallonne pour la Protection Animale avait lancé un appel pour assouplir les mesures prises par le gouvernement à la suite de la propagation du Covid-19. Dans la journée de vendredi, les associations ont obtenu gain de cause ! “Les refuges sont au bord de l’implosion”, explique Fabrice Renard. “À la SRPA de Liège, il ne nous reste que dix boxes pour les chiens. Le problème, c’est qu’il n’y a plus aucune adoption”.

Les associations déploraient d’être contraintes de refuser chaque jour des dizaines d’animaux. “Le gouvernement, sollicité depuis deux jours, n’autorisait toujours pas les refuges à ouvrir sous certaines conditions et à accepter des bénévoles qui sont pourtant essentiels”. Les membres de l’Union Wallonne pour la Protection Animale ont demandé d’urgence une dérogation pour ouvrir les refuges sur rendez-vous en respectant des mesures d’hygiène strictes. Mais aussi que les bénévoles soient autorisés à prendre soin des animaux. “Nous nous retrouvons avec des chenils ultra-bondés. Nous n’avons plus de capacités pour prendre des animaux en charge. Nous ne voulons pas être contraints de recourir à des euthanasies comme c’était le cas auparavant”.

Les autorisations sont tombées vendredi en début de soirée. “Nous voulions que les associations de protection des animaux soient reconnues comme entreprises d’intérêt public pour permettre à nos bénévoles d’obtenir des dérogations comme les travailleurs, mais aussi autoriser les visites pour permettre des adoptions”.

Avant, à la SRPA de Liège, les abandons et les adoptions étaient à peu près équilibrés. “Nous avions environ une dizaine d’abandons et autant d’adoptions sur une journée. Actuellement, nous continuons à avoir beaucoup d’abandons et aucune adoption”.

La mobilisation du public a permis de nombreux partages d’un post sur Facebook que l’on peut retrouver sur la page de la SRPA de Liège. Le gouvernement a rapidement pris une mesure et les personnes sont à présent autorisées à recevoir des personnes pour les adoptions.