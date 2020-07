La stèle érigée en souvenir du cycliste Jonathan Baratto, mortellement fauché par un automobiliste le 12 juin 2015 à l’âge de 23 ans, a été vandalisée. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses, mais pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée auprès de la police locale.

Gourdes et jardinières au sol, lanterne détruite ou encore photo du jeune cycliste piétinée, c’est le triste constat qu’on fait mardi les habitants d’Aywaille. Le mémorial dédié au cycliste professionnel Jonathan Baratto, mortellement fauché par un véhicule en juin 2015 a été saccagé le 14 juillet dernier. Ce mémorial se trouvait rue de Spa, à proximité du viaduc à Remouchamps, sur la commune d’Aywaille. Il semblerait que seule la plaque commémorative soit encore intacte.

Pour rappel, le jeune coureur membre de l’équipe T. Pâlm-Pôle Continental wallon avait été mortellement fauché par un véhicule au carrefour de la route de Spa et de la rue El Minîre alors qu’il s’entraînait avec son frère et un autre coureur. Une voiture avait alors mal évalué la vitesse des cyclistes et avait coupé la route du jeune garçon âgé de seulement 23 ans. Le malheureux était alors décédé des suites de ses blessures, sous les yeux de son jeune frère.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives avec comme terme récurrent "honteux" ou encore "scandaleux". Si pour les internautes il est clair qu’il s’agit de l’acte de jeunes, rien n’a pour l’heure été prouvé. Du côté de la police locale aucune plainte concernant cet incident n’avait encore été déposée jeudi en milieu d’après midi.

Au niveau de la police locale, on précise que les actes de vandalisme de ce type ne sont pas chose courante sur la commune d’Aywaille. S’il y a bien sûr quelques dégradations sur des bancs publics ou encore des graffitis, les actes comme celui-ci ne sont pas récurrents.

Mercredi Le bourgmestre de la commune d’Aywaille, Thierry Carpentier avait été alerté, mais n’était pas en mesure de donner plus de détails sur les faits.

La stèle en la mémoire de Jonathan a été placée en septembre 2016 par la commune.