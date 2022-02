Il a fallu attendre le milieu de l'après-midi pour que la tempête Eunice fasse des ravages en région liégeoise... Depuis la fin de la matinée en effet, le vent n'a pas cessé d'augmenter et, si le nombre d'interventions des pompiers liégeois se limitait encore à une quinzaine sur le coup de 14h, il était passé à une cinquantaine vers 16h 30. Vers 18 heures, le nombre d'interventions était passé à une centaine.

Des câbles électriques, des branches, des arbres sur les routes et des toitures partiellement arrachées sont les principaux faits constatés par les pompiers qui, peu avant 17 h, dressaient un premier bilan, sans victime. La crainte est toutefois que les interventions augmentent dans le courant de la soirée.

Sans être exhaustif, on retiendra cet arbre couché route de Méry à Sprimont entre Méry et Dolembreux, déviation obligatoire. À Esneux, un arbre et un câble obstruent le passage au niveau du carrefour dit de La Coccinelle, au croisement des nationales 683 et 638 (Hout-sî-Plout). Un arbre serait également tombé sur les quais à Liège au niveau du Forem, réduisant le passage et provoquant d'importantes files... La sortie du tunnel de Cointe au niveau du quai Banning est fermée. Un arbre est également tombé sur la route entre Aywaille et Florzé... la route est donc bloquée.

À Amay, un déclenchement Haute Tension a privé de nombreux quartiers d’Amay d’électricité, a fait savoir le bourgmestre Jean-Michel Javaux, particulièrement sur les Thiers, Jehay, quartier Mirlondaines, Wehairon, Froidebise, etc… Resa est prévenu et sur le terrain.

À Liège sur le coup de 18 heures, la police a fait savoir qu'un centre de crise supervisé par le bourgmestre était mis en place. De nombreux arbres sont tombés à Cointe, Grivegnée, Chênée, des tuiles se sont envolées et une toiture est tombée rue Basse-Wez en blessant une personne. Des panneaux de signalisation sont à terre dans de nomreux endroits.