Comme nous l'annoncions voici quelques jours, la trémie Charlemagne, située au niveau de la statue éponyme, le long de l'avenue Rogier et du boulevard d'Avroy, a été fermée ce lundi 15 juin en matinée. Désormais, la circulation est réduite au niveau du tunnel et redirigée de l'avenue Rogier au boulevard sans passer par la trémie. Cette fermeture intervient dans le cadre du chantier du tram de Liège, qui doit être inauguré en 2022. In fine, le tram devrait passer "en surface", au niveau de la trémie, qui sera donc comblée et ce, définitivement. La trémie Charlemagne est donc tout simplement supprimée...

Les travaux qui ont débuté ici ce lundi matin se dérouleront en deux phases… du 15 au 29 juin auront lieu les travaux préparatoires… L’avenue Rogier est réduite à deux bandes. En venant du boulevard Frères-Orban, le Boulevard Piercot est mis en voie sans issue. En allant vers les Guillemins, depuis le boulevard d’Avroy et la rue du Jardin Botanique, il n'est plus possible de rejoindre le boulevard Piercot. Il est nécessaire de faire le tour du parc pour rejoindre cette zone. En allant vers le centre, entre le boulevard Piercot et l’avenue Maurice Destenay, la circulation est réduite à une bande de circulation. Les places de stationnement côté façades sont temporairement supprimées sur tout ce tronçon.

La phase 2 aura lieu du lundi 29 juin au vendredi 18 septembre. Les impacts décrits pour la phase 1 resteront d’application. En allant vers le centre, depuis l’Avenue Rogier, il faudra emprunter le second tourne-à-gauche pour rejoindre le boulevard d’Avroy vers les Guillemins.