Verviers C’est ce qu’annoncent les échevins de la Mobilité et des Travaux verviétois.

C’est une bonne nouvelle pour la mobilité au centre-ville de Verviers qui est tombée ce jeudi après-midi. En effet, la trémie, qui est fermée depuis les inondations, va bientôt rouvrir. "Depuis près de sept mois désormais et les inondations, la trémie est inutilisable rendant la mobilité difficile pour entrer et sortir du centre-ville", expliquent Maxime Degey et Amaury Deltour, échevins (MR) des Travaux et de la Mobilité. "Aujourd’hui, nous pouvons venir avec une certitude : la trémie rouvrira bien dans les semaines qui arrivent."