Étant donné l’urgence décrétée par les autorités sanitaires, tout est allé très vite depuis fin 2020, relativement au processus d’administration des (premiers) vaccins destinés aux maisons de repos. Ce mardi en effet, les patients de cinq maisons de repos ont reçu les premiers vaccins… la machine vaccinale est donc enclenchée en province de Liège, tant pour les résidents que pour une partie du personnel soignant. L’opération sera réalisée en deux temps, comme nous le rappelle Anne-Pascale Jeghers, pharmacienne en chef du MontLégia… C’est le CHC en effet qui a été désigné comme premier hub de distribution des vaccins et ce, vers 38 maisons de repos. Les autres institutions hospitalières lui emboîteront le pas dès cette semaine. Anne-Pascale Jeghers nous détaille des procédures inédites à plusieurs égards.

"La vaccination des résidents et du personnel aura lieu en deux temps, une première dose entre le 5 et le 22 janvier et une deuxième dose 21 jours plus tard donc, théoriquement, les vaccinations dans les MR-MRS devraient être achevées fin février" ; comme le recommandent les autorités sanitaires donc, la distribution étant cadrée par des procédures strictes établies par la Task Force Opérationnalisation de la Stratégie de Vaccination.

Les résidents dans un premier temps donc, mais aussi le personnel, autant que possible doit-on comprendre. "Sur base du recensement des consentements en effet, les maisons de repos initient le processus en informant l’AViQ du nombre de personnes à vacciner. Ce nombre ne peut pas dépasser 120 % des résidents. Tous les résidents souhaitant être vaccinés bénéficieront de la vaccination tandis que le reliquat permettra de vacciner le personnel, sachant qu’au terme de la campagne, tout le personnel le souhaitant pourra être vacciné".

Peu de réticents

Selon la coordinatrice toujours, le taux de consentement semble "satisfaisant". Il serait déjà possible de vacciner plus de 50 % du nombre total des personnes concernées par les premières doses reçues (675). Très peu de résidents se sont donc montrés réticents.

Ce lundi, c’est un total de 3 900 doses que le CHC a réceptionné avant que la société de transport Medista, accréditée, n’achemine celles-ci vers les maisons de repos… une logistique très complexe. "Cela peut en effet paraître anodin mais l’organisation que cela implique est très rigoureuse", explique encore Anne-Pascale Jeghers. "Le camion arrivé ce lundi était scellé, ce qui est assez rare et les doses ont été conservées à -80°, c’est la particularité des vaccins de Pfizer". Il a dès lors fallu organiser la phase de décongélation de manière optimale… un deuxième congélateur est attendu dans les jours qui viennent au CHC pour absorber le flux des vaccins qui seront donc administrés d’ici fin février.