Chaque année, à pareille époque, le centre de vie pour infirmes moteurs cérébraux adultes Les Coccinelles, implanté depuis une trentaine d’années sur les hauteurs de Jemeppe, mène une opération destinée à récolter des fonds pour assurer le maintien du cadre de vie des usagers. La 38e édition de l’opération Coccinelles devait se dérouler ces vendredi, samedi et dimanche dans divers lieux en province de Liège, comme des grandes surfaces et centres commerciaux, mais dans ce contexte de lutte contre la propagation du coronavirus, elle a été annulée.

"Notre préoccupation, actuellement, c’est la sécurité des usagers et du personnel. À côté des sorties et visites interdites pour les usagers, comme recommandé par l’AViQ (NDLR : Agence pour une Vie de Qualité), diverses mesures ont été prises comme le télétravail ou la mise en place d’une tournante entre les membres du personnel", a souligné mardi Martial Paulus, directeur du centre de vie Les Coccinelles. "Concernant l’opération, c’est l’inconnue… Elle a été suspendue et les étuis sont stockés à l’abri, dans de bonnes conditions de conservation".

Perte sèche ?

Pour cette 38e édition, ce sont à nouveau 15 000 étuis de douze mini bâtons de chocolat Galler qui ont été confectionnés en interne avec l’aide d’usagers qui en avaient la possibilité. Si des préventes s’organisaient déjà via des particuliers ou au sein d’entreprises, c’est lors de ce week-end que le plus gros du stock devait être écoulé à raison de 5 € l’étui…

Aussi, sachant qu’une telle opération représente un bénéfice de 50 000 €, le directeur garde bon espoir de pouvoir la reprogrammer plus tard… Dans le cas contraire, il s’agira d’une "perte sèche" pour l’ASBL qui devra, dès lors, assumer le coût de la marchandise…