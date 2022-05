Verviers Le collège communal verviétois a pris acte ce jeudi de la nouvelle estimation du bâtiment baptisé PVI - Place Verte Investment -, ce bloc commercial qui comprenait H&M, Ici Paris XL, MS Mode, WE et Vidéo Square - communément appelé l’ex-Innovation, entre les deux places. Il a été estimé 2,6 millions d’euros, soit bien plus que le 1,9 million d’euros initial. Du coup, la vente sera relancée sur cette nouvelle base. Notons que le bâtiment avait coûté plus de 4 millions d’euros à la Ville lorsqu’elle l’avait acheté en 2016.