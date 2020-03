La décision de vendre le câblo-opérateur Voo, filiale d’Enodia-Nethys, semble bel et bien acquise, la majorité régionale PS-MR-Ecolo s’étant accordée sur ce point… et bien que le PTB ne souscrive pas à cette "privatisation", le parti de gauche souhaite dès à présent évoquer l’affectation de l’argent de la vente de Voo… L’idée de l’affecter à du logement social est clairement défendue. Elle sera proposée ce jeudi soir au conseil communal de Liège.

Pour rappel donc, ce sont 51 % des parts de Voo qui devraient bien être vendues à Providence, fonds américain d’investissement. Montant estimé de cette vente : 350 millions d’euros. Un montant revu à la hausse fin décembre (de 150 000 euros à 350 000 donc) avec un contrat renforcé au niveau des garanties d’ancrage local de l’activité et de la préservation de l’emploi…

"Actuellement, la vente n’est pas encore finalisée mais au cas où celle-ci aboutirait se serait actée, il est nécessaire d’avoir un débat préalable sur l’utilisation du résultat de cette vente", estime aujourd’hui Sophie Lecron, cheffe de file du PTB. "En effet, nous espérons que cette privatisation n’aura pas lieu mais, vu que certains actionnaires sont à la manœuvre pour débattre de l’affectation de cette somme potentielle, il nous semble important que le conseil communal de Liège ne subisse pas ces débats et puisse lui-même se positionner".

3 000 logements

350 000 millions, c’est en effet un fameux montant. "Cela pourrait permettre de créer plus de 3 000 logements financés sur fonds propres, plus encore si une partie est subventionnée par la Région comme c’est le cas en matière de construction", remarque l’élue PTB… Une idée plus judicieuse que celles déjà avancées dit le PTB, comme l’investissement dans l’aéroport, le fait d’éponger les dettes ou d’utiliser le fonds pour renforcer les budgets des communes.