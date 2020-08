La Ville de Herstal vient de publier un règlement qui permet aux citoyens de bénéficier d’une prime pour rénover ou embellir leur façade moyennant le respect de plusieurs conditions. L’objectif est d’améliorer la qualité du bâti dans le périmètre de rénovation urbaine de Herstal et d’encourager la dynamisation des rues.

"Depuis plus de dix ans, Herstal n’a cessé de renforcer son attractivité pour atteindre puis dépasser les 40.000 habitants. De nombreux bâtiments publics et privés ont été rénovés et sont sortis de terre. Notre objectif est de continuer à améliorer la qualité du bâti avec la participation des citoyens. Pour les encourager nous leur proposons une prime pour les aider dans leurs travaux. En ces temps de crise, nous pensons aussi que cet incitant profitera aux petits indépendants de la construction qui ont été fortement impactés", explique Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.

Ce règlement, élaboré sous le mayorat de Frédéric Daerden, constitue une priorité du Programme Stratégique Transversal présenté par les autorités au début de la législature.

La prime peut atteindre 1250 euros et être majorée à 2499 euros dans certains cas. Les travaux concernés vont du ravalement (nettoyage, rejointoiement, pose d’enduit ou de peinture), à la rénovation, en passant par le remplacement de châssis, corniches ou loggia.

Pratiquement, le dossier doit rempli et renvoyé avant le 31 décembre 2021 par recommandé ou déposé au service Urbanisme de l’administration. Il est à noter qu’une première évaluation du système aura lieu après cette date qui pourrait prolonger la mesure et étendre son périmètre.

Tous les détails sur le calcul de la prime et la constitution du dossier de demande sont accessibles au lien suivant : https://www.herstal.be/actualites/Embellissement