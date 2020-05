Le collège communal accorde de nouvelles exonérations pour soutenir le secteur horeca

Huy étant une ville à vocation commerciale et le secteur horeca étant fortement touché par la crise du Covid 19, le collège communal a décidé, en plus des exonérations déjà accordées en tout début de crise, d’exonérer entièrement les acteurs du secteur horeca qui sont restés à l’arrêt depuis le début de la crise de la taxe sur les terrasses et de la taxe sur les débits de boissons.

Le montant de ces nouvelles exonérations avoisine les 50.000 euros.

En outre, le collège communal avait déjà décidé de suspendre les loyers des établissements horeca établis dans des bâtiments communaux, de suspendre les taxes et redevances sur les marchés, les foires et les agences de pari le temps de la crise. Le montant de ces exonérations est de 95.000 euros, ce qui fait un total de 145.000 euros.

Des points relatifs aux exonérations décidées par le collège seront présentés mardi au conseil communal.

Ces décisions font suite à une réunion de travail qui s’est tenue avec la fédération des commerçants où le collège a pu saisir l’ampleur des difficultés des commerçants et plus particulièrement du secteur horeca. A cette occasion, il avait déjà été décidé d’aider la fédération des commerçants à distribuer des kits sanitaires et de promouvoir le commerce local dans le cadre de la campagne #huy à vos côtés et via la plate-forme de livraison de nourriture Huy au plaisir.

Parallèlement à ces mesures visant à soutenir le secteur horeca, les services de la Ville réalisent un relevé des secteurs les plus durement touchés par la crise afin de prendre des mesures d’entraide visant les franges de la population les plus fragilisées et afin de proposer à moyen terme un plan de soutien et de relance secteur par secteur.