Le collège communal a décidé ce lundi 21 février de valider la 2e phase du projet d'aménagement et de sécurisation des deux accès à l'école communale des Bons-Enfants, avenue de la Croix Rouge, et le projet d'aménagement visant à sécuriser les abords de l'école primaire communale et de l'école maternelle Sainte-Marguerite rue du Centre à Tihange.



Ces aménagements sont motivés par les dangers que représente un trafic de plus en plus important aux abords des écoles ainsi que par la nécessité de solutionner les soucis de stationnement sauvage lorsque les parents viennent déposer ou rechercher les enfants. Ces différents aménagements seront réalisés par le service des travaux de la Ville de Huy.

Une première phase



Concernant l'école communale des Bons-Enfants, une première phase d'aménagement et de sécurisation a été réalisée en 2021 en face de l'entrée principale, avenue de la Croix Rouge. Celle-ci comprend une zone en pavés béton délimitée par des barrières rouges et comportant deux bancs publics et une statuette "Zoé" pour attirer l'attention des automobilistes et empêcher le stationnement des véhicules à proximité du passage clouté. La 2e phase consistera à placer de nouvelles barrières rouges, côté école, à hauteur des deux passages pour piétons.

A Tihange, les aménagements consisteront à placer des barrières rouges à l'intersection entre la petite ruelle assurant la liaison Grand-Route/rue du Centre et la rue du Centre elle-même, mais également à l'entrée des écoles primaire et maternelle et en face de celles-ci, de part et d'autre du passage pour piétons, rue du Centre.