La saison estivale y a été lancée ce vendredi en présence de plusieurs cyclistes reconnus.

En ce début d’été, c’est clairement le pari du tourisme de proximité que fait la Ville de Huy. C’est ainsi que ce vendredi, elle a lancé sa saison estivale, une saison pour le moins particulière en raison de la crise relative au Covid-19.

Une saison qui entend faire la part belle au cyclisme, Huy abritant le célèbre Mur, lequel est connu bien au-delà des frontières de la cité mosane. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé d’emblée, et ce lors d’un point presse in situ après avoir gravi le Mur, le bourgmestre de Huy.

" Notre saison touristique est placée sous le slogan Le Mur is just the beginning pour montrer qu’il y a bien d’autres choses à découvrir à Huy ", a expliqué Christophe Collignon (PS). En plus de profiter de cet atout, emprunté par de nombreux cyclistes et cyclotouristes, la saison estivale est déclinée en trois thématiques différentes.

À commencer par un axe relatif au cyclisme, une exposition retraçant les grands moments du Mur étant visible durant tout l’été. En outre, un chrono challenge a été lancé vendredi en présence de plusieurs cyclistes reconnus comme Mario Aerts et Rik Verbrugghe, vainqueurs de la Flèche wallonne en 2002 et en 2001, mais aussi Christophe Brandt, Maxime Monfort…

Une partie d’entre eux, en ce compris le team Bingoal-Wallonie-Bruxelles, se sont prêtés au jeu. Ils ont ensuite posé devant le mur à selfies installé sur la plaine de la Sarte. L’ensemble des cyclistes amateurs ou chevronnés sont invités à faire de même et à se chronométrer, en s’inscrivant sur la page Facebook dédiée. À la fin de la saison touristique, une mosaïque sera réalisée.

La Ville de Huy entend aussi miser sur le patrimoine. Et le bourgmestre de rappeler la grande richesse existante en la matière. Le centre-ville a été habillé de fleurs géantes tandis que des transats ont été disséminés. Quant au secteur Horeca local, il propose des lunch packs à emporter.

Parmi d’autres propositions artistiques, l’expo "Où est Chat-rlie ?" emmène à la découverte d’étranges chats décorés par des artistes locaux. Enfin, l’axe nature est aussi mis en évidence. Car Huy regorge d’espaces verts. L’événement phare étant la chasse au trésor dans la vallée de la Solières. Mais plusieurs autres balades pédestres et fluviales sont proposées.