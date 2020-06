C’est le jour où ont rouvert les frontières de l’Union européenne que la Ville de Huy a choisi afin de présenter son plan stratégique de développement du tourisme. Ce dernier faisant partie intégrante, à en croire le député-bourgmestre Christophe Collignon (PS), du redéploiement de la cité mosane.

Ce qui est certain, c’est que l’été 2020 ne sera pas comme les autres, le lancement de la saison touristique ayant été perturbé par la crise du Covid-19. Comme expliqué ce lundi et en collaboration avec ses partenaires, la Ville a décidé d’adapter son offre en la matière pour cet été. Et ce dans le but avoué de "faire de cette difficulté une opportunité".

Ainsi donc, c’est une offre renouvelée qui est proposée, le slogan choisi de cette saison estivale étant "Le mur is just the beginning". "Tout le monde connaît le Mur de Huy, ce haut lieu du cyclisme, mais ne connaît pas nécessairement les autres atouts de notre ville". Et ce qu’il s’agisse de sa richesse patrimoniale, de sa nature ou encore de son offre culturelle.

Nichée en Terres de Meuse, le nom du territoire couvert par la maison du tourisme, Huy a choisi trois grands thèmes afin de décliner la saison touristique à venir : le Mur, le patrimoine et la nature. Durant les mois de juillet, août et septembre, ce dernier sera pour ainsi dire rhabillé.

Il sera notamment possible de découvrir une exposition sur les légendes du cyclisme dont une sera présente le 10 juillet prochain. En attendant la tenue de la Flèche wallonne reportée au 30 septembre, un "chrono challenge" et un "spot à selfies" seront également mis sur pied sur place.

Dans un autre registre, la ville sera décorée de fleurs géantes durant ces trois mois. En outre, des transats seront installés aux quatre coins de la ville. Sans oublier une exposition voulue participative et destinée à mettre en valeur le patrimoine hutois. L’objectif de ces actions étant de "rendre Huy davantage attractive" et d’en faire une destination de premier choix en Wallonie.