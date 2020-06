Au total, près de 500 kits ont été distribués samedi.

À l’initiative du bourgmestre Willy Demeyer et de l’échevin du commerce, Élisabeth Fraipont, la ville de Liège a pris la décision de distribuer à chaque tenancier d’établissements Horeca, un kit sanitaire. Une initiative accueillie positivement par le secteur.

Ce kit était distribué samedi de 13 à 17 heures au hall omnisports de la Constitution en Outremeuse. Dans celui-ci, on trouvait une grande quantité de masques. En effet, en plus des 10 masques en tissu, la ville a également ajouté 50 masques chirurgicaux. En outre, le kit était également composé de 2 flacons de gel hydroalcoolique et d’un spray désinfectant.

Les réactions étaient très positives, nous explique Chirine Najm-Eddine, coordinatrice de la distribution de kits de ce samedi. Elle poursuit, « les personnes qui venaient chercher leur kit étaient reconnaissantes. Certaines m’ont même téléphoné pour savoir le prix du kit. Quand j’expliquais que c’était gratuit les gens étaient ravis et m’indiquaient qu’ils allaient transmettre l’information à leur entourage ».

Lollo Orazio, patron de « Il Contadino » situé dans la rue Roture est également venu rechercher son kit ce samedi. Il indique, « c’est vraiment une bonne chose. Ça va nous permettre de recommencer en toute sécurité pour nous, mais aussi pour nos clients. J’ai appris par un de mes proches que cette distribution avait lieu aujourd’hui et je suis venu dès que j’ai pu ».

Elisabeth Fraipont présente samedi au hall omnisports de la Constitution, indique, « quand le gouvernement a confirmé la réouverture de l’Horeca, tout s’est rapidement mis en route. Les équipes étaient rodées, étant donné que durant le confinement plusieurs distributions ont eu lieu ici, comme celles pour les infirmières. On a pris l’habitude de travailler dans l’urgence ». Toutes les personnes encadrant cette distribution faisaient partie du personnel de la ville, présentes sur base volontaire.

Lors de la distribution les distances de sécurité étaient respectées et des masques ainsi que du gel hydroalcoolique étaient mis à disposition à l’entrée du hall omnisports.