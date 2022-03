L’opération « Sang toi libre » est un projet-pilote de la Ville de Liège dont l’objectif est de lutter contre la précarité menstruelle chez les jeunes.



Destiné à toutes les personnes menstruées de 12 à 26 ans vivant à Liège, « Sang toi libre » vise à rendre plus facile l’accès à des protections périodiques de qualité.



La personne menstruée devra alors se rendre à son rendez-vous en se munissant de sa carte d’identité et du mail de confirmation (ou du numéro de commande). Elle pourra donc recevoir la protection intime choisie pour l’équivalent d’une durée de 3 mois, ainsi qu’un petit guide des règles dont l’objectif est d’informer et de briser les tabous.



Comment ? En distribuant gratuitement l’équivalent de 3 mois de protections intimes.A partir de ce 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) à 8h03, une plateforme de prise de rendez-vous sera disponible via l’e-guichet du site internet de la Ville de Liège. L’inscription ne prend que quelques minutes. Les personnes menstruées peuvent alors choisir un produit parmi 24 protections différentes (serviettes hygiéniques jetables ou lavables, tampons, cups, serviettes jetables en coton BIO, tampons en coton BIO et culottesmenstruelles) provenant de diverses marques.Après avoir fait leur choix, elles pourront sélectionner un créneau horaire et un lieu de retraitparmi 5 lieux de distribution:- Centre J / Centre MAdo, Boulevard d’Avroy, 5 – 4000, Liège- Maison de jeunes de Jupille, Rue des Argilières – 4020, Liège- Maison de jeunes de Burenville, Rue Panade, 2 – 4000, Liège- Maison de jeunes des Vennes, Rue de Londres, 16 – 4020, Liège- Maison de jeunes de Bressoux – Droixhe, Rue du Moulin, 244 – 4020, LiègeUne enquête de satisfaction leur sera proposée après le retrait de leur commande. Ce projet- pilote s’inscrit dans une politique plus globale ayant débuté avec la formation du personnel communal actif en matière de jeunesse.Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent également s’inscrire directement au Centre J.Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville de Liège.