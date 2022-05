La ville de Liège voit sa masse salariale exploser au fur et à mesure des indexations.

Les plus grosses communes, qui disposent d’un effectif important, sont sans doute celles qui seront les plus impactées par la hausse de la masse salariale. Échevine des Finances à la ville de Liège, Christine Defraigne a fait le calcul : sur la seule année 2022, la masse salariale devrait augmenter d’au moins 11,5 millions d’euros par rapport à 2021. Un montant qui ne comprend pas encore les dotations de la zone de police et du CPAS qui devraient, elles aussi, connaître une hausse similaire et qui devront être intégrées dans la prochaine modification budgétaire.