Dès le 28 juin prochain, tout citoyen souhaitant obtenir des informations en matière de logement et d'énergie peut se rendre au nouveau Pôle Habitat Energie de la ville de Seraing. Il s'agit là de la concrétisation d'un des projets inscrits dans le plan stratégique transversal de cette législature. Ce nouveau service apporté aux citoyens sérésiens vise à les aider et les conseiller dans leurs démarches administratives en lien avec la vente, la location, la rénovation ou encore l'entretien de leur immeuble.

"Qu'ils soient propriétaires ou bien locataires, les Sérésiens pourront dorénavant se rendre au Pôle Habitat Energie et poser toute question qui soit, de près ou de loin, liée au logement et/ou à l'énergie", précise l'échevin sérésien en charge du logement, Alain Onkelinx, qui avait à coeur de voir aboutir ce projet. "C'est en visitant la Maison de l'habitat de Liège et celle de Tournai que j'ai eu la certitude qu'une ville comme Seraing devait, elle aussi, se doter d'un outil comparable", souligne-t-il.

Pourquoi se rendre au Pôle Habitat Energie? Pour s'informer sur les aides financières possibles, les prêts, les primes, la réduction d'impôt, la gestion locative, les règlements et procédures, les permis d'urbanisme... ou simplement obtenir de l'aide pour constituer un dossier et/ou remplir un formulaire. Où? Au n°158 de la rue Cockerill. Quand? Dès lundi prochain donc, selon l'horaire établi: lundi et mercredi de 8 h à 12 h (libre accès), mardi de 8 h à 12 h (uniquement pour les locataires), jeudi et vendredi uniquement sur rendez-vous fixé préalablement au 04/330 85 11 ou via polehabitat@seraing.be.

"Les agents disponibles analyseront les demandes avant de centraliser les démarches et d'orienter les demandeurs vers les services adéquats. Cet espace, pour le moins utile, n'est toutefois encore que la première étape du projet de Maison du logement et de l'énergie qui verra prochainement le jour sur le territoire sérésien", conclut-on à la ville de Seraing.

Plus d'infos: www.polehabitat.be.