C'est une acquisition pour le moins surprenante qui a été actée, ce lundi soir, au conseil communal de Seraing. L'acquisition d'un camping-car, d'un montant estimé à 75 000 €...

En effet, ce véhicule est destiné à être aménagé en médibus. Entendez par là, un dispositif médical mobile. L'objectif est d’aller à la rencontre des populations exclues des soins et en rupture de lien et d’insertion sociale et ce, dans l'espoir de renouer le dialogue et de recréer des liens entre les personnes vivant dans la rue et les professionnels de la santé et de l’aide sociale.

L'idée est donc d'aménager ce camping-car en salle de consultation et/ou de comptoir d’information à l'usage de l’abri de jour et des acteurs de terrain socio-médicaux associatifs du territoire sérésien.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du projet UIA (Actions Innovantes Urbaines) "A place to be come", évoqué en 2019 et subsidié à hauteur de 3,6 millions d’€ par la commission européenne. Ce projet est axé sur le quartier de la gare de Seraing-centre et a pour objectif de lutter contre la pauvreté urbaine.

"Le but est que chaque habitant actuel ou à venir se sente entendu et inclus dans les transformations du quartier et que chacun puisse tirer profit de ces dernières. Le projet rassemble à la fois une dimension urbaine et sociale, alliant ainsi les priorités du master plan urbanistique et social de la ville", précise-t-on à la ville de Seraing.

Afin d'atteindre l'objectif fixé, des actions ont déjà été menées et doivent encore l'être. Il est notamment question de construire un nouvel abri de jour à hauteur du numéro 200 de la rue Ferrer. Le bâtiment sera d’ailleurs doté d’un garage afin d'accueillir le médibus de Seraing.