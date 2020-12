Depuis près de 30 ans déjà, la Ferme des enfants, basée dans le quartier Sainte-Walburge à Liège, permet à des enfants vivant en ville de se familiariser, le temps d’un stage, à la vie d’une ferme… offrant une approche inédite avec des animaux et la nature. Avec la crise toutefois, les activités de l’association ont été fortement mises en péril. L’association a d’ailleurs lancé voici quelques semaines un appel à l’aide…

"Si nous pouvons mettre une partie des membres de notre équipe au chômage pour cause de force majeure, ce n’est pas possible pour les animaux", expliquaient en effet les responsables de l’association, "eux, ils ont besoin de soins quotidiens, de soins vétérinaires et d’être alimentés".

Interrogé par la conseillère CDH Carine Clotuche, le collège a clairement émis ce lundi soir en séance du conseil sa volonté de soutenir l’activité de l’association.

"Le collège communal est très attaché à la pérennité de la ferme des enfants, qui joue un rôle pédagogique important depuis de nombreuses années", a en effet répondu le bourgmestre Willy Demeyer qui rappelait qu’une enveloppe de 65 000 euros a déjà été dégagée au compte de 2020 afin d’aider l’association à apurer un litige avec un ancien employé. Dans le cas présent, l’échevine Fernandez-Fernandez a rencontré les responsables afin d’établir un rapport et, sur cette base, envisager une aide financière.

Les animaux aussi…

Quant à la problématique d’entretien des animaux, c’est l’échevine du Bien-être animal Christine Defraigne, qui a confirmé que, via le conseiller en bien-être animal de la Ville, un contact avait déjà été établi avec l’association. L’objectif est de prévoir, si nécessaire, l’accueil "en pension", des animaux dans des refuges ou dans des organismes capables de leur administrer tous les soins.

"Tout sera mis en place pour aider la ferme et ses occupants à traverser ces moments difficiles, dans l’attente de jours meilleurs", a promis le bourgmestre.