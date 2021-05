Ce lundi, le service Travaux de la Ville de Huy a entamé l’installation des 31 bacs à fleurs qui sont des dispositifs effet de portes destinés à permettre le bon respect de la future zone 30 dans l’hyper-centre. Ces bacs sont munis de réservoir d’eau afin d’éviter une multiplication des arrosages. En plus de limiter la vitesse, ces nouveaux bacs à fleurs participent à la verdurisation de la ville.

Afin de matérialiser la zone 30, des marquages au sol sont en cours de réalisation, des arches à effet de porte ont été installées et une signalisation adéquate doit encore être placée. L’ensemble de ces aménagements est réalisé grâce à une collaboration des services Voirie, Parcs et Plantations et Signalisation de la Ville.

Ces aménagements ont un coût d’un peu moins de 50 000 euros et sont financés à 80 % par la Région wallonne dans le cadre du subside aménagements temporaires.

La zone 30 sera d’application dans le courant de ce mois. Elle s’inscrit dans le cadre des initiatives prises par le collège communal afin de favoriser la mobilité douce, les espaces partagés et l’amélioration du cadre de vie du centre-ville.

D’autres projets sont aussi à l’étude. Il s’agit notamment de la piste cyclable du pont Baudouin et du projet Wallonie cyclable.

Ces initiatives ne font que s’ajouter à celles qui sont déjà concrétisées comme, par exemple, le traçage de la piste cyclable entre le rond-point dit du Cwerneu et le pont Père Pire.

Par ailleurs, une réflexion globale sur les zones 30 est en cours par les autorités de la ville.