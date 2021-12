Elle se dit confrontée à une série importante de vols d’opportunité et, dans une moindre mesure, de vols par ruse. La police Hesbaye-Ouest en appelle donc à la vigilance. C’est pas voie de communiqué qu’elle nous fait part des détails sur ces pratiques frauduleuses.

"Dans quasi tous les cas, on peut exclure la préméditation. Le ou les auteurs se déplacent en un lieu, testent les portes et les fenêtres des habitations ou des véhicules. S’ils trouvent une porte ou une fenêtre laissée ouverte, l’habitation ou le véhicule est rapidement fouillé", informe la zone, qui précise que ces vols se déroulent principalement la nuit et visent l’argent, les documents d’identité, les cartes bancaires, les clés de voiture, celles de maison ainsi que les GSM, tablettes, enceintes et autres bijoux… Ceci pour ce qui concerne les vols d’opportunité.

Vols sur les parkings

Les vols par ruse, eux, se déroulent essentiellement durant la journée. "Et notamment sur les parkings des commerces. Alors que la victime range ses achats dans le coffre de son véhicule, l’auteur du vol s’empare du sac ou du portefeuille laissé quelques instants sans surveillance."

Ces faits constatés ainsi poussent la police à attirer l’attention de la population sur l’importance de bien verrouiller portes et fenêtres, à la fois des voitures et des maisons, mais aussi de ne laisser aucun objet de valeur à la vue, ce qui pourrait attirer l’attention des voleurs.

La zone invite également les citoyens à prendre contact avec le 101, "s’ils constatent une situation anormale, s’ils sont victimes ou témoins d’un vol, s’ils sont témoins d’agissements potentiellement suspects, d’un va-et-vient inhabituel dans leur quartier ou sur le parking de leur supermarché".