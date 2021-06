Tram De nouvelles vues en 3D du futur tram de Liège sont disponibles.

Les jours se suivent sur le chantier du tram de Liège et l’agenda se précise quotidiennement pour ces titanesques travaux entamés il y a plus de deux ans déjà. La mise en service de la première ligne reliant Sclessin à Coronmeuse et Bressoux est toujours prévue pour mai 2023 et, il y a quelques semaines, les premiers rails ont été posés dans le centre-ville.

Mais, à Bressoux, d’autres travaux avancent à grands pas. "En effet, les travaux du CDMR soit du centre de maintenance et de remisage de Bressoux avancent bien, notamment car nous ne sommes pas sur la voie publique", nous confie Daniel Wathelet, responsable communication pour le tram de Liège. Aujourd’hui, une illustration du CDMR est dévoilée. Elle est accompagnée d’une vue exclusive et réaliste du tram dans l’hypercentre, entre la place Saint-Lambert et la rue Léopold.