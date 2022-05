Les Ateliers centraux, ce sont 4 hectares de halles industrielles, désaffectées depuis 2007, situées au cœur du quartier d’Ougrée-Meuse. Dès la fin des activités, ArcelorMittal cède progressivement différents lots du site aux pouvoirs publics, tout en restant tenu à la dépollution et au désamiantage.

La Ville de Seraing est aujourd’hui propriétaire des Halles Est, pour la réalisation d’un parking mutualisé (600 places voiture et 120 places vélo), et Centrale, pour la création d’une traversée cyclopiétonne, depuis le haut du quartier, en direction de la Meuse. Les autres lots ont été cédés, d’une part, au SPW Mobilité Infrastructures, pour les travaux en vue de la réalisation du boulevard urbain, d’autre part, à SPI (2 ha), pour l’implantation de nouvelles activités économiques et urbaines.

