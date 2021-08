Comme annoncé par les autorités publiques, une aide (régionale) de 2500 euros pourra être obtenue auprès de l'administration communale, pour les familles sinistrées... cette aide est offerte sous la forme d'une avance qui devra être remboursée. Il s'agit d'aider celles et ceux qui ont tout perdu et qui ont un besoin urgent de liquidités.

À Liège, on annonçait donc ce vendredi le lancement de ce dispositif relatif à l'avance de fonds.

"L'avance ne concerne que les citoyens assurés disposant d’un numéro de sinistre pour une habitation située sur le territoire de la Ville de Liège et endommagée lors des inondations des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021", précise la Ville. "A partir de ce lundi 9 août, sur base de rendez-vous uniquement, la Ville de Liège va recevoir les personnes sinistrées qui souhaitent bénéficier de cette avance. Afin de garantir une bonne organisation et un traitement efficace des dossiers, les citoyens concernés doivent obligatoirement prendre rendez-vous au 04/221.94.00. Ce numéro est ouvert à partir de ce vendredi 6 août et accessible du lundi au vendredi de 08H30 à 16H30".

Pour rappel, trois conditions doivent donc être remplies pour bénéficier de cette avance : être assuré ; disposer d'un numéro de sinistre délivré par votre assureur ; avoir pris rendez-vous.

Les citoyens seront ensuite reçus dans un des bâtiments dédicacés et proches des lieux sinistrés à savoir la mairie de quartier de Grivegnée (rue Belvaux, 128 à 4030 Liège) dès ce lundi 9 août et la mairie de quartier d’Angleur (rue de l'Hôtel de Ville 6, 4031 Liège) dès que celle-ci sera à nouveau fonctionnelle.