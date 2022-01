Depuis ce 1er janvier, les langes jetables doivent être déposés dans votre poubelle des déchets résiduels (conteneur noir) et non plus dans les déchets organiques.

Les langes sont en effet passés en quelques années d’une composition majoritairement faite de cellulose biodégradable, à une structure qui ne comporte pratiquement plus que du plastique et des produits chimiques.

Pour un compost de qualité, il est devenu nécessaire de supprimer les langes d’enfants de la fraction organique. Les y laisser reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 particules (≤ 5 mm3) de plastique par m2 de terre de culture.

Ce « transfert » (de l’organique vers le conteneur noir) permettra aussi de favoriser le traitement des déchets organiques, comme le souligne Intradel.



Les langes réutilisables

Si le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, le lange lavable/réutilisable reste le moyen le plus écologique et économique de changer les couches des jeunes enfants.

Au cours de l’année 2021, plusieurs communes, en collaboration avec Intradel, ont organisé des formations à l’utilisation des langes lavables pour les parents.



Certaines ont adapté leur taxe "immondices" ou proposent une prime à l'achat de langes lavables. Ainsi, la Ville de Herstal a prévu une adaptation de son règlement taxe 2022 en renforçant les mesures sociales sur le conteneur noir (12 levées et 200 kilos gratuits en plus) pour les ménages ayant des enfants de moins de 3 ans. Elle continue également à proposer une prime de 250 euros pour couvrir la moitié de l’achat de langes réutilisables.



La commune de Fléron rembourse quant à elle 50% des achats en couches lavables pour un maximum de 150€ par famille. Une seule prime pourra être introduite mais plusieurs preuves d’achat pourront être cumulées afin d’atteindre ces 150€. Cette nouvelle prime pourra être octroyée à n’importe quel parent ou tuteur légal d’un enfant âgé de 0 à 2 ans et demi domicilié sur la commune de Fléron.



A Hannut, à partir du 1er janvier 2022, les ménages auront droit à 70 kg gratuits dans le conteneur noir par enfant de moins de 3 ans (à la date du 1er janvier de l'année, et en plus des 30 kg/personne prévus dans la partie forfaitaire de la taxe).