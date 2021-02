Cette année, en matière de prévention et de sensibilisation à la gestion des déchets, la commune de Flémalle mettra l’accent sur les langes lavables et les collations saines. En s’inscrivant dans la démarche Zéro déchet, la commune peut bénéficier d’un subside de la Région wallonne pour mener des actions. L’intercommunale Intradel a été mandatée afin de coordonner la mise en œuvre des actions. L’objectif est, à travers les actions ciblées, d’installer un changement de comportement sur le long terme.

Une première action porte sur une campagne de sensibilisation à l’utilisation de langes lavables pour enfants. Une campagne qui a tout son sens sachant que les langes jetables représentent un poids non négligeable et qu’ils ne seront plus autorisés dans les conteneurs de déchets organiques dès le 1er janvier 2022.

Recettes faciles

"Il s’agit de sensibiliser les parents et futurs parents ainsi que les professionnels de la petite enfance au fait qu’en plus d’être plus écologiques et plus économiques, les langes lavables sont faciles à utiliser et à entretenir ", souligne Sophie Thémont, échevine en charge de l’Environnement.

À cette fin, des séances d’information seront organisées avec un coach spécialisé et une prime à l’achat d’un kit de langes lavables pourra être octroyée.

Une autre action visera les collations saines. "Il s’agit ici de sensibiliser les ménages aux bienfaits des collations faites maison qui, outre le fait qu’elles contribuent à une alimentation plus équilibrée, sont un moyen de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et le suremballage. Et donc contre la production de déchets."

Pour accompagner cette campagne, un livret de recettes peu coûteuses et faciles à exécuter sera édité à destination des ménages et des vidéos illustrant ces recettes seront diffusées.

Un comité de pilotage a été mis en place en vue d’élaborer un plan d’actions.