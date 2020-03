La veille des émeutes qui ont eu lieu à la prison de Lantin et ont provoqué des blessures à plusieurs gardiens, un comité de concertation des différents représentants services de police a évoqué les tensions au sein des prisons et notamment de la prison de Lantin…

"Depuis le confinement dû au Covid-19, les détenus sont confinés pendant 23 h sur 24", indique Eddy Quaino, de la CGSP Admi. "Il n’y a plus de sorties et moins de communication avec les familles". Car il y a de fortes craintes des autorités de contaminations au sein de la prison. "Ce serait un réel problème. Il y a environ 35 % d’absentéisme au niveau des gardiens. Ces chiffres sont consécutifs à des engagements non tenus par le Ministre de la Justice, une communication très lacunaire et la crainte pour les agents de peut-être se retrouver confinés en prison".

Il existait par ailleurs déjà un déficit de personnel. "Les tensions sont en train de monter. Si l’on se retrouve avec des émeutes dans les prisons, ce sont les policiers qui vont devoir gérer. Nous espérons réussir à faire baisser la pression". La police se tient prête en cas d’action nécessaire. "À Lantin, nous avons vu les capacités opérationnelles si nous devons intervenir dans les prisons. Au-delà des émeutes, il y a aussi un soutien nécessaire des services publics".

Les policiers tiennent à rappeler que leur mission n’est pas de tout repos. "On nous met à toutes les sauces. Nous devons aussi gérer nos missions habituelles. Ce n’est pas facile pour nous non plus. Nous devons durcir les contrôles pour réussir à combattre le coronavirus, tout le monde est sur le pont".

Eddy Quaino souligne que la mission des policiers vient de changer et cela provoque plus de travail à chaque mission. "Mais quoi qu’il arrive, si nous devons remplacer les gardiens, nous le ferons. Nous devons faire preuve de solidarité".