Comme ses collègues, Laura Ciarcelluto ne peut que se réjouir de la réouverture de ce lundi. Laquelle intervient près de trois mois après le début d’un confinement qui a été strict. Mais à en croire cette jeune femme dynamique, laquelle a ouvert sa première table d’hôtes rue de la Casquette il y a trois ans, le soulagement va de pair avec l’inquiétude. Revenant sur ces derniers mois, elle estime être passée par différents stades. " Au départ, j’ai beaucoup pleuré et j’ai pu être découragée. Mais je ne me suis pas vraiment arrêtée et je ressens un certain épuisement ". Ce qui lui a le plus manqué, c’est le contact avec ses clients même si elle a mis sur pied un service de livraison de brunchs, lequel a bien fonctionné. Plusieurs aménagements ont été réalisés afin de se conformer aux mesures sanitaires. " J e n’ai plus que deux tables à l’intérieur et je peux aussi compter sur la terrasse." Pour "Lau", du nom de ses deux établissements à Liège et à Awans, "le plus dur reste à venir". Et de faire référence à la TVA, aux loyers et aux charges qui continuent de peser sur elle.