Voilà une histoire qui, avouons-le, n’aurait sans doute pas eu la même résonance il y a quelques années… Cette semaine en effet, l’échevin liégeois de la Transition écologique, Gilles Foret, a fait connaître sa grande déception… née de l’abattage forcé d’un arbre à Liège.

Si l’information peut faire sourire - car on ne parle que d’un arbre - elle a toutefois ému tout un quartier, le Laveu en l’occurrence, tandis que l’échevin Gilles Foret dit avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter cet abattage. Mais la justice contraint bien la Ville de Liège à abattre ce majestueux pin sylvestre, situé entre les rues Chauve-souris et Henri Maus.

La question est bien sûr… pourquoi abattre cet arbre ? Concrètement, c’est un habitant du quartier qui, gêné par l’imposant conifère (en raison de la présence d’aiguilles dans le tuyau commun de décharge des eaux de pluie de la toiture des immeubles), a réclamé une solution… et si la Ville de Liège refusait l’abattage, une décision de justice le réclame, jugeant que l’arbre était en effet bien trop grand pour son proche entourage et qu’il n’est pas adapté pour cet endroit. Liège a dès lors du "pin" sur la planche puisqu’elle doit le débiter, ce pin, en planches.

Le hic, c’est que le quartier y tient, à cet arbre et qu’en plus, l’échevin de la Transition écologique s’est fait le défenseur de la canopée liégeoise, au travers du plan canopée précisément… Raison de l’émoi provoqué par cette coupe claire de printemps.

L’échevin Gilles Foret l’a donc promis : "Comme je m’y suis engagé dans le cadre du Plan Canopée, non seulement nous planterons plus de 20 000 arbres à Liège au cours des prochaines années mais, cet objectif étant net, il y aura en outre des plantations supplémentaires pour compenser chaque arbre enlevé ou abattu.🏡Cette décision m’attriste mais je reste déterminé à faire de Liège une ville plus verte, plus végétale, plus arborée"… C’est le bien nommé Gilles Foret qui l’affirme…