Le Herstal Urban Festival est un projet de démocratie culturelle initié par le service Jeunesse de la Ville dès 2018. "Par ce projet, nous visons, entre autres, à favoriser auprès des jeunes la citoyenneté et le développement des compétences utiles à l’appropriation positives des espaces publics". Les jeunes sont impliqués dans toutes les strates de l’organisation en collectif avec les professionnels et partenaires. "Ce projet nous permet de : Stimuler la créativité et l’expression des jeunes ; Améliorer le vivre ensemble et les relations entre les jeunes issu·es des divers quartiers de Herstal (et/ou provenant d’autres communes) ; Encourager le sens des responsabilités chez les jeunes ; Mettre en place des synergies de travail entre jeunes ; Mettre en valeur des talents locaux ; Rompre avec les clichés et stéréotypes liés à la culture Hip-Hop et aux jeunes qui s’y adonnent ; Etc."

Cette année, la programmation allie des prestations artistiques - notamment des groupes rap issus des quartiers de la Ville et des jeunes fréquentant les « Ateliers d’expression et de Rap », des animations, un village gourmand, une expo photos, mais aussi le concours mondial de Break dance. La manifestation, gratuite, se tiendra ces samedi 14 et dimanche 15 mai au Hall Omnisports Michel Daerden, rue de l’Abattoir 65.