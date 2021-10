Inondations Un travail sur les berges et sur le lit des rivières, qui doit durer 6 mois, a débuté.

Une opération s’achève à l’embouchure de l’Ourthe, une autre débute en amont, sur la même rivière… depuis les inondations de mi-juillet, les travaux ne cessent pas le long des cours d’eau liégeois et le SPW est à pied d’œuvre, pour nettoyer mais aussi pour curer ces rivières qui ont été littéralement défigurées par les crues du siècle.

Cette semaine, c’est une opération de plusieurs semaines qui s’achève, à savoir la suppression de ce gigantesque "bouchon" qui s’était formé, à l’embouchure de l’Ourthe canalisée et donc précisément au croisement de l’Ourthe, la Meuse, au début de la Dérivation.

Ici, face aux arcs de Venets immergés, tous les déchets charriés par l’Amblève, l’Ourthe et la Vesdre ont en effet convergé, avant de percuter la pointe du parc de la Boverie. Naturellement, un gigantesque bouchon de branches, troncs, déchets divers comme des carcasses de voitures, s’était formé. Il aura fallu plus d’un mois et demi pour que le lit de la rivière retrouve son aspect initial.