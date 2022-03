En novembre 2018, un Ansois de 65 ans était fauché par un automobiliste sur le boulevard Zénobe Gramme alors qu’il traversait un passage pour piétons. Début mars, un homme de 86 ans était grièvement percuté par une voiture, dans les mêmes circonstances.

Un nouvel accident qui a motivé Eva Meeùs, conseillère PTB, à interpeller la majorité lors du dernier conseil communal quant aux réponses de la Région - s’agissant de voiries régionales - données à la Ville pour sécuriser le boulevard.

La Ville de Herstal dit en effet avoir envoyé au cours des derniers mois plusieurs courriers et courriels au SPW "pour leur faire part de la dangerosité de la N671 et de la nécessité d’y réaliser des aménagements de sécurité", a notifié l’échevine de la Mobilité Isabelle Thomsin.

Le lundi 7 mars dernier a eu lieu une Commission Provinciale de Sécurité Routière (CPSR) regroupant les différents acteurs en lien avec la mobilité pour traiter la problématique de la sécurité routière sur les voiries régionales du territoire herstalien.

Lors de cette réunion, la Ville de Herstal et la Zone de Police de Herstal, représentée par son chef de corps, ont rappelé la dangerosité de la route nationale 671 (boulevard Zénobe Gramme et rue Ernest Solvay) et ont réitéré au SPW leur demande d’y réaliser des aménagements. La Ville a par ailleurs insisté sur le besoin de ne pas attendre le début des travaux du tram pour réaliser ces aménagements de sécurité.

À la suite de cette demande et des remarques des différents acteurs, dont l’OTW et le Tec Liège-Verviers, "il a été décidé de réaliser plusieurs aménagements". Le premier concerne la mise à une bande de circulation de l’entièreté du boulevard. Le deuxième, la création d’une bande réservée pour les bus et vélos sur les portions où circulent des lignes de bus Tec. Et troisièmement, le rabattement à une seule bande pour l’ensemble des véhicules aux approches des giratoires afin d’y empêcher d’aller tout droit et de forcer le ralentissement des véhicules en approche.

"Ces aménagements nécessiteraient peu de travaux, a précisé l’échevine. Ils doivent cependant être validés par le procès-verbal de la CPSR, actuellement en cours de validation par la direction du SPW." Les travaux pourraient démarrer en mai prochain, mais l’agenda doit aussi être confirmé.

"L’accident du jeudi 10 mars 2022 n’a fait que confirmer la nécessité de ces aménagements. Il est plus que nécessaire que cette solution soit appliquée afin de rendre l’endroit plus sécurisé", a conclu l’échevine.