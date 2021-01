Chaque année, en période de fêtes de fin d'année, l'un ou l'autre politicien tente de se démarquer en adressant ses bons voeux à la population pour l'année nouvelle. En région liégeoise, on se souvient du bourgmestre d'Awans, Thibaud Smolders, qui, le jour du réveillon de Noël, a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle, au sein de la maison communale, il se la joue Hugh Grant en copiant sa chorégraphie et son irrésistible déhanché dans Love Actually. On peut dire que le bourgmestre d'Awans a plutôt bien réussi son coup puisque sa publication a enregistré près de 1 900 "like" et qu'elle a trouvé écho jusqu'au Luxembourg!

"Qui dit année particulière, dit Noël particulier! À cette occasion, j'ai voulu marquer le coup ! En espérant que cette vidéo vous donne le sourire, je souhaite à toutes les Awansoises et tous les Awansois un Joyeux Noël", avait-il commenté.

Cette fois, c'est au tour d'un autre bourgmestre socialiste, celui d'Ans, Grégory Philippin, de s'adresser à ses concitoyens en se mettant en scène. "Une année particulière s'écoule. En 2021, continuons à nous armer de prudence. Meilleurs vœux à tous et à toutes", dit-il dans sa publication publiée sur Facebook le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. S'il n'a pas atteint les "like" de son homologue d'Awans, on peut relever que l'idée est très en phase avec la situation sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois puisque, dans une scène de Ghostbusters (SOS Fantômes), il se met dans la peau de Bill Murray, appelé avec ses co-équipiers pour exterminer l'envahisseur.

Il a certes moins donné de sa personne que le bourgmestre d'Awans mais cela valait tout de même le clin d'oeil...