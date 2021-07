La commune d'Olne, dans la province de Liège n'a pas non plus été épargnée par les inondations de ces derniers jours. Ce lundi, alors que les opérations de nettoyage étaient toujours en cours, le bourgmestre Cédric Halin a tenu à exprimer sa colère sur les réseaux sociaux.



"Je n'ai pas peur de le dire : les premiers jours nous avons été snobés/abandonnés par les responsables hiérarchiques des niveaux de pouvoirs supérieurs dont certains nous prennent pour des "ploucs" (ce sont eux les "rois" de la gestion de crise) et font preuve d'une réelle condescendance à notre égard, "petits bourgmestres"", déclare-t-il. L'élu local dénonce par là l'offre de services tardive proposée par le Gouverneur et le manque de renforts qualifiés qui ne permettait pas une réelle coordination sur le terrain. "C'est bien aimable de nous envoyer samedi soir ou dimanche des dizaines de camions de pompiers, protection civile ... mais c'était plus que trop tard !", souligne-t-il.

Dans le viseur du bourgmestre, certains responsables politiques : "Je déteste le populisme mais je constate de plus en plus que nos élites dirigeantes sont déconnectées de la réalité et que le pragmatisme et le "bon sens paysan" semblent cruellement leur faire défaut".

Celui-ci tient cependant à souligner qu'il ne blâme pas les agents des forces opérationnelles envoyées sur place qui essayaient d'appliquer les ordres qu'ils recevaient. "Sans le pragmatisme et la disponibilité des policiers et des pompiers de nos zones locales, des communes, CPAS et des élus, des citoyens et des entreprises bénévoles la situation aurait été sans aucun doute été 10 fois plus chaotique", estime-t-il.



Le bourgmestre invite en outre les personnes qui voudraient venir aider en tant que bénévole à contacter le centre d'accueil communal au 087 26 78 89.