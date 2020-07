Les deux animaux étaient laissés sans soins depuis plusieurs années

La SRPA de Liège vient de réaliser la saisie d’une brebis et un bélier négligés à la suite d’une ordonnance rendue pas le bourgmestre d’Oreye en province de Liège.

Cela faisait déjà plusieurs années que le propriétaire était suivi par la SRPA de Liège pour des faits de maltraitances et de négligence », indique Fabrice Renard, directeur de la SRPA de Liège. "Fin de semaine, une équipe du service d’inspection de la SRPA est passée sur place suite à plusieurs plaintes du voisinage."

Sur place, les inspecteurs ont trouvé deux animaux abandonnés à leur triste sort.

"Une brebis savait à peine se déplacer étant donné l’amas de laine mouillée qu’elle portait et le poids de celui-ci. En effet, sans abri la brebis ne pouvait pas se protéger des intempéries."

Le pré dans lequel elle se trouvait était non entretenu. "Il ressemblait plus à un champ d’orties et il a fallu se frayer un passage afin d’en extraire la brebis. Preuve que le propriétaire des lieux n’y avait plus mis les pieds depuis pas mal de temps."

Les inspecteurs ont aussi découvert un bélier dans un second pré. "Le bélier était dans un état de soins tout aussi déplorable. Il est envahi de vermine et présentait une maigreur importante car le pré ne permettait plus une alimentation correcte."

Les animaux étaient détenus par une personne récidiviste et dépassée.

"Le propriétaire est un monsieur très âgé et qui n’a plus la capacité de s’occuper des deux moutons. D’après le voisinage, cela fait des années qu’il ne passe plus dans ses prés. C’est grâce au bon vouloir du voisinage qu’il y avait un apport d’eau aux animaux."

Les inspecteurs ont prévenu la police locale afin de constater les faits et de rédiger un procès-verbal pour maltraitances envers les animaux. "Les policiers ont directement avisé le bourgmestre de la situation et ce dernier a ordonné la saisie afin de mettre les animaux en sécurité. Il était nécessaire que des soins leurs soient prodigués. Les inspecteurs de police ont averti le bourgmestre d’Oreye qui a ordonné la saisie."

Il a été fait appel à l’association Animal sans toi…T pour la prise en charge.

"Lors du chargement, nous avons découvert la présence d’un fils barbelé pris dans la laine de la brebis. Les deux animaux ont été pris en charge par une équipe de soigneurs. Ils vont être tondus, déparasités et mis en quarantaine avant de rejoindre le troupeau."

Le bourgmestre a maintenant 60 jours afin de décider de la destination des animaux saisis.

" Nous tenons à remercier la police locale et le bourgmestre pour leur disponibilité et rapidité d’action dans ce dossier", termine Fabrice Renard.