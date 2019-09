Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Francesco, 38 ans, à trois ans de prison ferme pour avoir commis une tentative de braquage d’une bijouterie à Herstal, en province de Liège. L’intéressé, toxicomane, a de nombreux antécédents judiciaires. Il a été condamné à de multiples reprises. Il était d’ailleurs en état de récidive légale après avoir écopé de 4 ans de prison le 31 juillet 2013 pour avoir commis des extorsions la nuit, à plusieurs, avec véhicules et armes. Cette fois, il devait répondre d’un braquage qui a viré au vaudeville. Ce jour-là, celui qui croyait faire peur a été pris à son propre jeu.

Le 10 juillet dernier, Francesco était bien décidé à braquer un commerçant. Il s’était muni d’une arme à feu factice et d’un spray lacrymogène. Il s’est d’abord dirigé vers Tilff, mais il a décidé de jeter son dévolu sur une autre bijouterie située à Herstal. Mais le bijoutier de Herstal avait déjà été braqué à six reprises. Lassé, il avait donc décidé d’installer un système ingénieux et efficace pour protéger son commerce des voleurs. Francesco s’est fait passer pour un client pour entrer dans la bijouterie. Il a ensuite braqué le gérant. Mais ce dernier a activé son système de protection. Le braqueur s’est retrouvé enfermé et aspergé de fumigènes. La police n’avait plus qu’à cueillir l’intéressé qui était prisonnier des lieux. "J’avais des dettes", a expliqué le prévenu lors de la première audience consacrée à son affaire, tout en refusant de préciser à qui il devait de l’argent.